Внук Пугачевой раскрыл истинные отношения с бабушкой

У знаменитой певицы Аллы Пугачевой есть 3 внука: Никита Пресняков, Дени Байсаров и Клавдия Земцова. Все трое — от разных мужчин и с разными фамилиями. Никита решил пойти по стопам своих звездных родителей и занялся шоу-бизнесом. Сейчас он живет в Америке и старается развивать свою популярность там.

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Наследник активно ведет свои социальные сети и делится с подписчиками личной жизнью. Клава также живет с родителями в США. Кристина Орбакайте постоянно публикует в своем блоге видео и фотографии с дочерью. Звездная семья любит путешествовать по разным странам. Крайне редко сейчас Орбакайте с семьей приезжает в Россию. Да и Алла Пугачева покинула страну. Поэтому родные теперь собираются в другом месте.

Дени Байсаров, еще один сын Кристины Орбакайте, предпочитает вести уединенный образ жизни. Он не ведет социальных сетей, и даже неизвестно, где он сейчас проживает. В сети даже ходили слухи, что Пугачева не очень ладит с внуком. Но все это оказались лишь слухи. Сам Дени в одном из старых интервью рассказал, что у него очень хорошие отношения со звездной бабушкой, только он называет ее Аллой.