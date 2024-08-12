Солистка «Миража» рассказала о преследовании сталкера

Участница поп-группы «Мираж» Екатерина Болдышева рассказала о преследовании сталкера. Ее слова приводит Газета.Ru.

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Как призналась артистка, навязчивому фанату не понравились несколько ее снимков, опубликованных на официальном сайте и в соцсетях.

«Я была с ним не знакома, никогда его не видела, и я не знаю, с какой стати он решил, что может от меня что-то требовать. Вообще не понимаю, что ему могло не понравиться в моих фото, но он стал настойчиво требовать их удалить. Он звонил, писал сообщения, обрывал мой телефон, телефон Алексея», — поделилась Болдышева.

Певица подчеркнула, что сталкер звонил с разных номеров и своими звонками практически заблокировал телефоны самой Болдышевой и ее мужа Алексея Горбашова.

«Потом он каким-то образом нашел телефоны нашего директора, музыкантов, моей мамы, моих родственников и знакомых и целыми днями трезвонил им. И параллельно с этим он плодил в соцсетях странички от моего имени, при том что у меня никогда не было аккаунтов в интернете», - заявила исполнительница.

Солистка «Миража» добавила, что подобные действия со стороны неадекватного фаната продолжались на протяжении нескольких месяцев, после чего он «куда-то пропал».

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