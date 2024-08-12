Россиянин, который пришел на концерт юмориста Максима Галкина* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за границей и оскорблял его, повел себя неправильно, уверен продюсер Иосиф Пригожин. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что это больше похоже на провокацию. Он обратил внимание, что на выступления зрители приходят, чтобы расслабиться и получить удовольствие.

Помимо этого человека, который пришел с гвоздичками на концерт Галкина, пришло еще большое количество людей посмотреть на творчество. В разных странах люди приходят, они же идут посмотреть концерт, не все же знают, иноагент он или нет. Они идут просто расслабиться, получить удовольствие от творчества того или иного исполнителя. Я это воспринимаю как провокацию, — пояснил Пригожин.

По словам продюсера, подобные действия являются провокацией независимо от того, кто их делает — россиянин или иностранец. Он выразил мнение, что не стоит приходить на культурное мероприятие с целью сорвать его. Так, допустил Пригожин, иностранные службы могут просто запретить тому, кто оскорблял Галкина, посещать концерты. Продюсер напомнил, что не стоит ходить «в чужой монастырь со своим уставом».

Зритель обматерил Максима Галкина* на его концерте

Пригожин считает, что 100 человек могли бы и согласиться с мнением россиянина, но остальные пришедшие на концерт остались недовольны таким поведением. По словам продюсера, люди просто становятся друг к другу агрессивными.

Мы чего добиваемся, конфликта? Сказать лишний раз, что Максим такой или сякой, немазанный? Это не совсем правильно. Вот человек пришел, создал информационный повод, вспомнил лишний раз про Галкина и такой, весь из себя гордый, сказал, что Максим [дурак], например, в присутствии публики. А если он один за кулисами был бы, может и получил бы в рыло. Я не защищаю Галкина, я пытаюсь защитить ситуацию. Я подобное поведение считаю неправильным, — заключил продюсер.

Депутат Александр Толмачев ранее заявил, что, критикуя Григория Лепса, Олега Газманова и других российских звезд за отсутствие реакции на атаку ВСУ на Курскую область, Галкин пытался отвлечь внимание от собственной позиции. По его словам, артисты помогают мирным жителям и поддерживают бойцов СВО.