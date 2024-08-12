Экс-жена вратаря Сафонова выдвинула новые требования по алиментам

Бывшая жена вратаря французского футбольного клуба ПСЖ Матвея Сафонова Анастачия согласилась пойти на мировую с игроком по алиментам, сообщает Telegram-канал Mash. При этом женщина потребовала переводить средства на два разных банковских счета, один из которых оформлен лично на нее.

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Как пояснили каналу юристы Анастасии, первое отчисление в размере 70% всей суммы алиментов пойдет на накопительный счет их совместного ребенка. А второе (оставшиеся 30%) будет выделено для ежедневных расходов на дочь. Адвокат Сафонова сказал, что не считает инициативу экс-супруги футболиста желанием решить ситуацию мирно.