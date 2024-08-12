«Ты получишь то, что заслужил», — Пугачева дерзко обратилась к Shaman

Сегодня сложно найти человека, который бы не знал скромного, но амбициозного парня с псевдонимом SHAMAN. Ярослав Дронов выступает с песнями о любимой стране, но кто бы знал, что однажды прорваться на сцену ему поможет великая певица, которая сейчас от этой страны отказалась? Пока публика не может знать, временное ли это решение или Примадонна раз и навсегда распрощалась со зрителями, но факт ее отъезда остается фактом. О том, насколько сильно артистка повлияла на судьбу SHAMAN, однажды рассказывал отец парня. Артистка так сильно хотела помочь начинающему дарованию в программе «Фактор А», что вручила Ярославу награду, которая и стала его билетом в жизнь. «Алла Пугачева с самого начала проекта говорила: «Ты придешь и получишь то, что заслужил«, — цитирует вокалистку папа Дронова. Благодаря помощи Пугачевой Дронов смог оплатить себе обучение в престижной Академии им. Гнесиных. Соответственно, парень впервые построил связи в той области, в которой хотел развиваться. Конечно, у него не сразу получилось заявить о себе миру, но первые шаги, которые бы не смогла позволить себе семья Ярослава в то время, он сделал, за что и благодарен Алле Борисовне.

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