Dr. Dre признался, что ему некомфортно выступать без Снуп Догга

Рэпер и продюсер Dr. Dre рассказал, что во время выступлений со Снуп Доггом чувствует себя на вторых ролях.

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«Я даже не чувствую себя комфортно, выступая без Снупа. <…> Снуп — суперзвезда. <…> Я капитан, когда мы в студии. Но, когда мы выходим из нее, Снуп главный», — поделился артист в разговоре с Entertainment Tonight.

Недавно на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже музыканты вместе исполнили трек The Next Episode (2000). Dr. Dre уточнил, что номер снимали заранее — за день до выхода в эфир.

Ранее продюсер сообщил, что они со Снупом завершили запись совместной пластинки Missionary — продолжения альбома Doggystyle 1993 года. Релиз лонгплея ожидается в 2024-м.