Бывшие участницы K-pop-группы FIFTY FIFTY подписали контракт с новым лейблом

Экс-участницы южнокорейского герлз-бэнда FIFTY FIFTY Сэна, Аран и Шио начали работу с новым лейблом MASSIVE E&C от компании IOK Company.

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Девушки дебютируют как трио в этом году, сообщает Soompi. По данным издания, с артистками сотрудничает команда, стоящая за успехом сингла FIFTY FIFTY «Cupid» (2023).

В прошлом году группа подала заявление на приостановку совместной деятельности с агентством ATTRAKT, но прошение было отклонено. Исполнительницы обжаловали решение, но одна из участниц, Кина, позже отозвала апелляцию и вернулась на лейбл.

ATTRAKT подал на коллектив в суд, заявив, что исполнительниц пытались переманить сторонние организации. В итоге контракты с Сэной, Аран и Шио были расторгнуты. Ранее стало известно, что FIFTY FIFTY вернутся в новом составе в сентябре.