Светличная категорически отказалась лечить рак

84-летняя заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная выступила категорически против лечения онкологии, диагностированной у нее некоторое время назад. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, биопсия выявила признаки «растущего и поражающего ткани злокачественного течения болезни». Как отмечается, актрису в последнее время беспокоят сильные боли в голове, ушах и горле, ее зрение значительно ухудшилось. Кроме того, артистка постоянно чувствует слабость.

Светлана Светличная напала на медсестру в больнице

«После результатов чекапа (медицинского обследования. – Прим. ред.) здоровья отклонила все предложения врачей — заявила, что не хочет лечиться из-за риска ухудшения самочувствия. Врачи не будут ее оперировать, но назначат лекарственную терапию», — говорится в публикации.

Ранее Telegram-канал сообщил, что у Светланы обнаружили на шее увеличенные вдвое лимфоузлы, а УЗИ показало трехсантиметровую опухоль. Позднее на снимках увидели новообразование в головном мозге, отмечал Mash. Подчеркивалось, что из-за проблем со здоровьем она могла попасть в психбольницу.