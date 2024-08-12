Гарик Харламов назвал причину развода с Кристиной Асмус

Актриса Кристина Асмус стала второй женой юмориста Гарика Харламова. Однако прожив вместе восемь лет, они решили развестись. Участник Comedy Club рассказал о причинах такого решения.

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— Многие думают, что есть основная причина, но ее не было как таковой. Просто уже растворилось чувство, такое бывает. В итоге мы приняли правильное решение. У меня сейчас прекрасная и замечательная жена, которую я сильно люблю. Так что все, что произошло, — к лучшему, — подчеркнул Харламов в интервью Надежде Стрелец.

Он отметил, что сразу разойтись мирно у них не получилось, они много спорили. Однако они все-таки смогли точки соприкосновения ради общей дочери.

Стало известно, что Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук сыграли свадьбу 7 августа. Пара расписалась два месяца назад, но пышный праздник устроили только сейчас. Свадьба проходила в Agalarov Estate, на нее были приглашены известные актеры и юмористы.

Стало известно, сколько Гарик Харламов потратил на свадьбу

Асмус отреагировала на новость о свадьбе только спустя несколько дней. Она поделилась в своих социальных сетях фотографиями дочери с выпускного из четвертого класса. Под постом поклонники начали интересоваться, почему отец не пришел на праздник дочери.