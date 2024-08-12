Курьеры отсудили у блогера Гасанова полмиллиона рублей

Курьеры суши-ресторана блогера Гусейна Гасанова отсудили у него более полумиллиона рублей. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщает Mash.

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Весной 2023 года блогер открыл компанию ООО «БАНДА ФУДС». Однако через год, в июле 2024 года, организация прекратила свое существование. Впоследствии курьерская компания «Доставка 24» подала в суд на работодателя и потребовала 645 000 рублей по договору, так как ее представители осуществляли доставку роллов клиентам блогера.

Суд обязал блогера выплатить компании 574 тысяч рублей. С учетом судебных расходов Гасанов должен возместить 700 тысяч рублей.

Недавно певица Дарья Зотееева, известная под псевдонимом Инстасамка, подала в суд на сеть доставки японской кухни «Ёбидоёби». Причиной иска стало несогласованное использование ее песни и образа в рекламе ресторана.

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