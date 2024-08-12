Певица Алсу после того, как решила развестись с мужем Яном Абрамовым, значительно повысила гонорар. Из-за громкой истории спрос на ее выступления сильно вырос, и артистка этим активно пользуется. Об этом сообщил источник сайта StarHit.

Несмотря на то, что расстаться с супругом вокалистка решила еще несколько месяцев назад, официально они пока все еще женаты. Связано это с тем, что бизнесмен попросил суд дать время для попытки сохранить семью. Однако Алсу сразу заявила, что не собирается возвращаться к Абрамову.

Около двух недель назад певица подала очередной иск с прошением об «отмене мер по обеспечению иска» по разделу имущества. Как пояснил источник, по всей видимости, Алсу захотела снять арест с недвижимости, наложенный по просьбе противоположной стороны.

Алсу сделала неожиданное заявление после скандала с разводом

Иск по разделу имущества тоже поступил в суд в начале августа. И пока команда артистки готовится к разбирательствам, сама она активно занимается своей карьерой, которая у нее вновь пошла в гору. Из-за развода имя Алсу стало чаще мелькать в новостях, и на нее повысился спрос. По данным источника, вокалистка из-за этого даже стала запрашивать повышенный гонорар.

«Теперь все изменилось, соглашается выступать и на частных мероприятиях, и на вечеринках. Каждый запрос рассматривается индивидуально, да и гонорар сейчас значительно подрос по сравнению с предыдущими годами», - сообщил информатор.

Напомним, что, по слухам, на протяжении долгого времени Абрамов изменял Алсу. Сама певица намекнула, что роман у него был с моделью Анастасией Решетовой. Хотя сама девушка не подтверждает эту информацию.

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