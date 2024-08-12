Мошенники пытались продать квартиру Ларисы Долиной за 112 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© Passion.ru

По информации источника, злоумышленники выставили ролик, на котором человек, похожий на Долину, показывает паспорт и подтверждает свою личность. Также они представлялись доверенными лицами артистки и пытались продать квартиру за 112 млн рублей. После этого мошенники пожаловались в полицию на Долину от лица обманутых покупателей. Они заявили, что знаменитость не отдает им ключи от недвижимости.

Настоящие представители Долиной сообщили о проверке. На данный момент правоохранители выясняют, кто пытался подставить артистку.

Сама знаменитость никак не комментировала ситуацию.

Долина отказалась принять букет от поклонницы

Ранее сообщалось, что Лариса Долина могла заложить дом в Подмосковье ради займа для оплаты юбилейного тура. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Лера Кудрявцева раскритиковала замедление YouTube в России.