Квартиру певицы Ларисы Долиной выставили на торги и попытались продать за 112 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, мошенники достали старое видео, где похожий на исполнительницу человек показывает паспорт и свое лицо.

Предположительно, Долина могла сделать подобный ролик, чтобы подтвердить свою личность для заказчика выступлений. Злоумышленники воспользовались им и заявляли, что являются доверенными лицами певицы. В разговоре с потенциальными покупателями они заявляли, что знаменитость хочет продать свою квартиру.

После этого мошенники пожаловались на Долину правоохранителям от лица обманутых. Они заявили, что сделка с артисткой была, однако ключи она не передала. Канал связался с «покупателями» — они подтвердили, что не покупали какой-либо недвижимости. Следователи уже проводят проверку.

Долина отказалась принять букет от поклонницы

Напомним, что в конце июля мошенники получить заем в 50 млн рублей под залог дома Долиной. Как заявлял директор певицы, видео для этого сгенерировали с помощью нейросети, а схему мог провернуть человек из окружения певицы.