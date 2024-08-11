Блогер Максим Винклер рассказал RT, как пошёл на концерт к иностранному агенту Максиму Галкину*, чтобы в лицо сказать ему, что он о нём думает.

Как он отметил в беседе, пропустить выступление он не мог. Блогер отметил, что хотел высказаться жёстче, но не позволило воспитание.

«После того, как я разложил цветы, я сам направился к выходу, охрана, конечно, помогла немного и проводила меня. Могу сказать, что [иноагент] Смольянинов** и Галкин — не последние. Я любого достану, кто открывает рот на Россию», — указал собеседник.

Ранее блогер опубликовал видео, на котором зафиксировано, как он с первого ряда сказал Галкину всё, что о нём думает, во время концерта иноагента в Юрмале.

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В мае 2023 года Росфинмониторинг внёс актёра Смольянинова в перечень террористов и экстремистов.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.

** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 13.01.2023.