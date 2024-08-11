СМИ: на бизнес певца Чумакова подали в суд

Сообщается, что принадлежащее Алексею Чумакову

караоке Jimmy Poy, которое находится в центре Москвы в Лубянском проезде, хотят обязать выплатить долги в 429 тысяч рублей.

Как пишут news.ru, иск подала организация «Стройэнергокомплект». Предприятие занимается инженерными коммуникациями. Компания Чумакова в течение двух лет не может оплатить задолженность по договору в 354 тысячи рублей. К этой сумме в иске добавлены 75 тысяч рублей процентов за доставленные неудобства.

Правда, певец заявил, что у него нет никакого караоке. Однако авторы Телеграм-канала SHOT утверждают, что Чумаков имеет в Jimmy Poy 45% бизнеса.

Российский эстрадный певец Алексей Чумаков прославился благодаря участию в шоу «Народный артист» и группе «Ассорти».