Зритель обматерил Максима Галкина* на его концерте

Зритель обматерил Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) на концерте в Юрмале. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

10 августа в Юрмале состоялся очередной концерт юмориста Максима Галкина*. В этот раз не обошлось без скандала — в какой-то момент муж Аллы Пугачевой спустился в зал, чтобы поговорить со зрителями. Когда он подошел к одному из мужчин, тот внезапно начал ругаться матом на артиста.

«Купил билет на первый ряд сказать, что ты дебил!» — заявил на весь зал он.

В итоге Галкин* поблагодарил мужчину за то, что тот потратил свои деньги на концерт.

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«Спасибо! Ваши деньги пойдут на пользу моей семье. Это прекрасно, счастья вам!» — ответил артист.

В конце выступления мужчина подошел к сцене с гвоздиками, однако Галкин* отказался их принимать. Тогда неизвестный просто положил цветы на сцену.

«Я не буду брать у вас цветы, это слишком большая честь для вас», — заявил он.

*Признан иноагентом на территории РФ.