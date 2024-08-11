Кушанашвили дал Милявской очень актуальный совет

Лолита Милявская после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, в которой она принимала участие, столкнулась с массовой критикой и возмущением граждан. Певица пропала с телеэкранов и осталась без концертов. И лишь по прошествии нескольких месяцев звезду начали вновь приглашать на те или иные мероприятия, пишет издание vokrug.tv.

Казалось, исполнительница изменила стиль одежды на более скромный и нейтральный. Но в последнее время Лолита вновь стала появляться в эпатажных нарядах и демонстрировать свежесделанную татуировку на шее.

Отар Кушанашвили в новом выпуске своегоYouTube-шоу «Каково!» посоветовал певице остановиться, если она не хочет вновь лишиться работы.

«Прошло совсем чуть-чуть времени, она снова изгаляется на сцене. Я думаю: «Зачем?!». Она опять дразнится, думает: «Ну в прошлый раз же простили, в прошлый раз же спустили. Давай, я еще». И опять выходит, и опять в неглиже. Ой, боже! Ну что же ты делаешь, зачем?!», — переживает телеведущий.

Недавно глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина потребовала проверить Лолиту Милявскую на соответствие традиционным ценностям и законодательству Российской Федерации после того, как в июле 2024 года на концертах в Москве и Санкт-Петербурге артистка исполнила песню "Кадиллак" рэпера Моргенштерна, а также композицию "Монолог" из репертуара уехавшей из России Аллы Пугачевой.