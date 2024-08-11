Метал-группа Monuments взяла паузу в творчестве из-за здоровья гитариста

Метал-группа Monuments объявила о том, что уходит в безвременный перерыв. Причиной стало ухудшение здоровья Джона Брауна — гитариста и одного из основателей коллектива. Несколько лет назад у музыканта была диагностирована Болезнь Бехтерева.

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Недуг поражает суставы позвоночника и в данный момент не поддается полному излечению. Тем не менее при своевременном выявлении и должном медицинском внимании больные сохраняют трудоспособность и не получают инвалидности.

Monuments выбыли из совместного тура по США с Leprous и Fight The Fight, а также приостановили создание новой музыки до момента, пока Брауну «не станет лучше». О решении группы сообщило издание Metal Injection.