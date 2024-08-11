Стало известно, где отдыхает Орбакайте с семьей

Кристина Орбакайте сейчас путешествует по Европе вместе с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, и 12-летней дочерью Клавдией. Семья побывала уже в нескольких странах - Португалии, Италии, Франции. Об этом информирует издание .passion.ru.

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А теперь певица опубликовала в соцсети снимки с острова Миконоса в Греции. Под семейным фото она написала:

«Любимая традиция провожать закат на острове Миконос», — написала Кристина Орбакайте.

Напомним, в марте у певицы сорвался гастрольный тур по городам России. Она смогла выступить только в Москве и Санкт-Петербурге. В конце июня Кристина Орбакайте дала несколько концертов в четырех городах Израиля.

Последние два года артистку активно критикуют в связи с отъездом из России ее матери Аллы Пугачевой в 2022 году. Кристина Орбакайте и сама уже долгое время живет в Нью-Йорке вместе с семьей. После недавней массовой отмены концертов в России знаменитость выступает лишь в маленьких залах.