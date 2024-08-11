Крид рассказал о панической атаке

Егор Крид ранее рассказывал, что страдает от панических атак. Певцу даже приходилось вызывать скорую прямо во время концерта.

Недавно приступ повторился. Егор рассказал, что устал от нахождения в четырех стенах и решил «разогнать кровь» и сходить на массаж. Однако это спровоцировало аритмию, пишет издание super.

«Приезжаю туда, ложусь на эту кушетку, жду когда придет массажистка. Лежу и чувствую, что у меня, знаете, вот эта классическая экстрасистолия, когда сердце сбивается с ритма. Пульс, сердцебиение сильнейшее, а при этом мне вроде бы нормально. То есть я не чувствую себя плохо, я не чувствую себя как-то потерянно. У меня нет страха никакого, но просто очень быстрый пульс», — рассказал Егор.

Певец смог справиться с недугом без помощи врачей. Массаж пришлось отложить на полчаса, в это время Крид пришел в себя и полностью успокоился. Ну а потом уже вернулся разминать мышцы.

Популярный в России холостяк не так давно жаловался, что с наступлением 30 лет он все меньше верит в шанс обрести наконец-то вторую половинку. Однако на очередной трансляции в интернете Егор заявил о намерении жениться на девушке, которая будет или уже является его фанаткой. Рэперу важно, чтобы супруга восхищалась им и его творчеством.