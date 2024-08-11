Кудрявцева раскритиковала замедление работы YouTube

Пользователи в России столкнулись с серьезными проблемами при доступе к видеохостингу YouTube. Сначала воспроизведение видео было замедлено. Затем YouTube фактически перестал открываться в браузерной версии на ПК. Сейчас ситуация улучшилась, но трудности с доступом к контенту по-прежнему достаточно серьезны.

СМИ пишут, в том числе, о технических проблемах на уровне сетевой инфраструктуры, а также о том, что Google с 2022 года не занимается обновлением и расширением своего оборудования в России.

Замедление YouTube в России связали с запуском «Платформы»

Телеведущая Лера Кудрявцева считает, что закрытие видеохостинга усложнит жизнь обычных людей.

«Закрывая Ютуб – вы закрываете большую жизнь огромного количества людей, которые не интересуются политикой. От рецептов, музыки, сада-огорода и огромное количество полезной информации», - написала она в микроблоге.

Ранее Google по политическим мотивам заблокировал более 200 российских YouTube-аккаунтов.