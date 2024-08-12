Врио главы Курской области Алексей Смирнов опубликовал в своем Telegram-канале ролик с переделанной песней SHAMAN и кадрами эвакуации местных жителей. На видео фраза «Я русский» заменена на «Я курский», а также показаны кадры из пункта сбора гуманитарной помощи и очередей беженцев, стоящих в Курске.

При словах «Моя кровь от отца» показывается донорство крови, а при фразе «Я курский, и мне повезло» сотрудники МЧС помогают пожилой женщине с тростью выходить из транспорта. Видео заканчивается слоганом «Курск, вся Россия с тобой».

Спасибо всем, кто молится за Курскую область и помогает нам чем только можно! — написал Смирнов.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет. Так он прокомментировал ситуацию с атаками Вооруженных сил Украины в Курской области.

Shaman перевел деньги пострадавшим в Курской области

Политолог Сергей Марков также считает, что наступательная операция ВСУ на Курскую область, скорее всего, не приведет к мобилизации в России или применению ядерного оружия. Он напомнил, что произошедшее стало первым вторжением на территорию РФ со времен ВОВ.

До этого телеведущий Владимир Соловьев заявил о возросшем количестве россиян, которые хотят принять участие в СВО. Журналист отметил, что на ситуацию повлияли события в Курской области.