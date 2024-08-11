Семенович посмеялась над своей диетой

Анна Семенович славится пышными формами, которые, безусловно, являются ее «изюминкой». Тем не менее, певица перманентно борется с лишним весом, о чем рассказывает своим подписчикам в социальной сети.

Так, недавно она похвасталась постройневшей фигурой. Лишние килограммы ушли благодаря уколам популярного препарата для лечения диабета.

Однако придерживаться строгой диеты Анне, как видно, непросто. Накануне она посмеялась над собой:

«Мы на жесткой диете, лопаем картошку без соуса», —написала она в личном блоге, выложив видео ужина.

Семенович публично объявила о том, что у нее появился возлюбленный. Мужчина, по ее словам, сейчас находится в процессе развода, а пока Анна с ним отдыхает в Турции.

Ранее Анна Семенович призналась, что никогда не станет домохозяйкой. Певица объяснила, что не смогла бы быть домохозяйкой из-за своих амбиций. Она хочет самореализовываться в карьере и в жизни