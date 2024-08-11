Собчак ответила на критику своей внешности

Ксения Собчак не раз говорила, что очень плохо получается на фото. Она не делает тайны из того, что в социальные сети выкладывает фотографии, обработанные специальным образом. Но в видеороликах зрители видят «настоящую» Ксению. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

В новом выпуске своего шоу Собчак выглядела не лучшим образом. Поклонников удивил странный цвет лица и отеки под глазами. Тему тут же подхватили хейтеры.

Телеведущая Ксения Собчак купила квартиру в Дубае

Журналистка сначала отшучивалась, но недоброжелатели не оставляли ее в покое. В результате она все же прокомментировала ситуацию.

«Ничего нет важнее веса и красоты Ксении Собчак в этой стране… Большинство комментариев: торчит ли у тебя на видео живот (уже нет) и есть ли мешки под глазами (еще да). Даже если я не родилась красавицей, ощущаю я себя прекрасной и уверенной в себе. А главное, мой сын и муж меня очень любят и считают самой красивой женщиной на Земле. И знаете, я им верю… Пока оператор не выставит свет как на последнем видео», - резюмировала телеведущая.

Ранее Собчак заявила, что гордится своей квартирой в ОАЭ за 120 млн. Жилье находится в элитном районе Дубая.