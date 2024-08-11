Составлен список звезд, игнорирующих трагедию в Курской области

Многие российские артисты не остались в стороне и стараются помочь жителям атакованной ВСУ Курской области, однако есть и те, кто проигнорировал ситуацию. Кто из звезд молчит о трагедии и почему они это делают?

Почему Пугачева молчит о Курске

В социальных сетях россияне призывают Примадонну высказаться по поводу действий ВСУ в Курской области. Пугачева же пока игнорирует эти просьбы.

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что Примадонна молчит о трагических событиях в Курской области, поскольку они ей безразличны. Кроме того, он уличил Пугачеву в сосредоточенности на ней самой.

«Ей все безразлично, кроме нее самой. Ее никто не интересует. Она, как жила, так и живет. Она в принципе живет для себя», — заявил продюсер.

Певица Анна Калашникова полагает, что Пугачева молчит о Курске из-за неприятных воспоминаний. По ее словам, именно в этом городе во время концерта артистки в ее гримерке случилось ограбление.

«Конечно, Алла Борисовна могла бы высказаться в защиту мирных жителей приграничных районов, которые пострадали. Но все мы понимаем, почему она этого не сделала. Может, она до сих пор вспоминает, как ее в Курске ограбили на концерте? Но, конечно, сейчас другая ситуация, людям нужна поддержка», — предположила артистка.

Кто из уехавших артистов молчит о ситуации в Курской области

О нападении ВСУ на Курскую область молчит основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Вместо постов со словами поддержки он публикует афиши концертов и ролики со своих выступлений. Молчит о трагедии и актер, музыкант Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) также пока остался в стороне. Тем не менее в соцсетях артист активно продвигает свой благотворительной фонд, который помогает больным детям.

Телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сделал репост поста Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в котором тот призвал помочь пострадавшим курянам. Он написал, что всегда находится на стороне добрых и благородных людей, готовых помочь.

Однако бывшая супруга Шаца Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) молчит и анонсирует гастроли в Риге.

Молчат о событиях в Курске и известные журналисты. Нет никаких публикаций об атаках ВСУ на российский регион ни у Ирины Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), ни у Виктора Шандеровича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Тем не менее Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовал в своих соцсетях пост о проекте «Разместим», который помогает обрести временное жилье пострадавшим курянам.

В стороне от проблемы также остались певица Земфира (Земфира Рамазанова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов), музыкант Егор Бортник, известный также как Лева Би-2 (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), юморист Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), основатель и лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), актрисы Яна Троянова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Чулпан Хаматова, рэпер Оксимирон (Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), основатель Little Big Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и другие.

Кто из российских звезд молчит о трагедии в Курске

10 августа шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) записал видеообращение, в котором пристыдил певцов Григория Лепса, Олега Газманова, SHAMAN (Ярослав Дронов), Надежду Бабкину за отсутствие реакции на атаку ВСУ на Курскую область. Ему не понравилось, что подписчики и СМИ упрекали его за молчание о ситуации.

Артист обратил внимание, что в эти дни российские исполнители публикуют в социальных сетях песни, рекламы концертов и своих котят. Галкин указал, что названные им звезды последние 2,5 года «громко говорили о поддержке России», но теперь, по словам шоумена, они не приходят на помощь курянам. Юморист добавил, что он стоит не первым в очереди тех, кто должен выражать поддержку россиянам.

При этом SHAMAN направил один миллион рублей пострадавшим от обстрелов ВСУ жителям Курской области. Артист подчеркнул, что своих не бросает, назвав происходящее одной бедой на всех.

Сын Олега Газманова Родион публиковал пост в поддержку курян. Позднее он также поделился ссылкой на сбор средств на медикаменты для солдат и гражданских, находящихся в зоне СВО.

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовал в своих соцсетях видео, в котором обмазывается грязью.