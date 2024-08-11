У Лерчек обнаружили серьезное заболевание

Валерия Чекалина, широко известная как Лерчек, в микроблоге пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она написала, что прошла обследование, по результатам которого у нее заподозрили острый панкреатит, рассказывает издание super.

«Поджелудочная пострадала. Воспаление кишок слева и повышенная липаза и амилаза. Сейчас готовлюсь к гастро- и колоноскопии», — сообщила блогер, пообещав поделиться результатами обследований.

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) — одна из самых известных контентмейкеров России. Славу ей принесли не только популярные курсы похудения, но и резонансные скандалы: весной 2023 года против Валерии и ее мужа Артема возбудили уголовные дела.

Спустя год звездная пара вновь привлекла внимание общественности — в этот раз темой обсуждения стал развод.