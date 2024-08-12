Певица Гвен Стефани отменила концерт из-за травмы

Рок-певица и лид-вокалистка группы No Doubt Гвен Стефани, также выступающая сольно, объявила о том, что получила серьезную травму. Подробностей артистка не раскрыла, но заявила, что не сможет выступить в Атлантик-Сити 17 августа.

Певица извинилась перед поклонниками и пообещала, что вместе со своей командой постарается объявить новую дату концерта как можно скорее. Как передает People, уже купленные билеты останутся действительны.

Этой весной No Doubt воссоединились на сцене Coachella впервые за почти десять лет.

Также летом Стефани выпустила композицию Hello World совместно с Райаном Теддером и Anderson .Paak. Трек был приурочен к открытию Олимпийских игр в Париже.