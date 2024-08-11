Бывшая «Мисс Москва» стала жертвой мошенника

Алеся Семеренко, бывшая «мисс Москва» уже почти год пытается вернуть 5, 3 миллиона, заплаченных мошеннику, который пообещал ей призовое место в Miss Earth во Вьетнаме

Как пишет Телеграм-канал SHOT, мужчина по имени Антон представился кастинг-директором конкурса «Мисс Екатеринбург» и заявил, что у него есть связи и выходы на международные конкурсы красоты. Напомним, что из-за несоблюдения организационных условий контакта, ранее девушку лишили короны победительницы.

Алеся решила продолжить карьеру. Антон предложил конкурс красоты в Таиланде, участие — 230 тысяч рублей. Алеся оплатила, но не выиграла. А спустя два года Антон предложил Алесе поучаствовать в Miss Earth во Вьетнаме. Алеся безропотно заплатила якобы за переговоры с руководителем конкурса, перелет, сделала взнос за участие и за место в топ-4 победительниц

Далее Парамонов выслал анкету для участия в конкурсе онлайн и попросил еще денег, после чего покинул чат.

Семеренко поняла, что столкнулась с мошенничеством, и обратилась в полицию.

Имя Алеси Семеренко прогремело на всю страну в 2018 году. Тогда девушка стала обладательницей титула «Мисс Москва». Однако вскоре после победы Семеренко лишили титула из-за того, что она не принимала участие в промо-мероприятиях, предусмотренных контрактом. Сейчас Алеся Семеренко позиционирует себя как блогер и певица.