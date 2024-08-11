Сестра Асмус рассказала, что была тренером Кристины

Карина Асмус - мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике. Она рассказала, что к съемкам спортивной драмы «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» готовилась вместе с сестрой Кристиной, пишет СтарХит.

«Я тренировала Кристину, это был интересный опыт. Мало кто может спустя много лет после серьезных занятий спортом повторить сложные элементы, но ей удалось!» — сказала спортсменка.

Оказывается, большинство трюков в фильме актриса сделала самостоятельно. Сестра очень довольна физической подготовкой актрисы.

Оказывается, у Кристины Асмус есть три сестры. И все одни по-настоящему дружны.

«Конечно, у нас большая семья — четыре девочки. В детстве мы часто ссорились, каждый хотел кровать удобнее, одежду красивее, еду вкуснее. Сейчас мы все очень дружим, и я рада что у меня есть четыре сестры и мама — наш герой!» - сказала Асмус-младшая.

Карина Асмус воспитывает дочь от египтянина Зигги Салаха. Спортсменка познакомилась с избранником во время отдыха в его родной стране.