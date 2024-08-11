Лолита обратилась к подписчикам с просьбой помочь пострадавшим в Курске

Лолита Милявская в Telegram-канале написала, что отправила помощь людям, пострадавшим от нападения ВСУ в Курской области. Об этом информирует gazeta.ru.

Она поблагодарила блогера Иду Галич, которая выложила в интернет контакты фондов, занимающихся гуманитарной помощью, и продублировала их на своей страничке, призвав фолловеров не оставаться равнодушными. Тем более, что поддержать оставшихся без крова граждан можно и финансово и необходимыми вещами.

Так, Фонд принимает, в том числе еду, подушки, одеяла, шампуни и подгузники.

«Честно говоря, я уже несколько дней сама искала, как я могу поучаствовать в судьбе людей из Курской области, хотя бы теплым одеялом, покрывалом, подгузником», — заявила исполнительница.

Так, желающие помочь переселенцам из приграничья, могут обращаться в «Домик добрых дел», «Социальный навигатор», передать помощь на базу Аварийно-спасательной службы Курской области по адресу: Курск, улица 50 Лет Октября, 177 или обратиться в Курское отделение Красного Креста.