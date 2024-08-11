Волочкова возмущена ценами на билеты в Большой театр

Анастасия Волочкова назвала беспределом цены на билеты в Большой театр.

«Хочу призвать к совести руководство театра. То, что сейчас происходит в Большом театре с ценами называется – беспредел. В погоне за деньгами, руководство театра просто отбивает зрителя, – заявила заслуженная артистка России.

Как узнал «Московский Комсомолец», сейчас стоимость входа в Большой театр составляет не менее 15 тысяч рублей. Билеты же на более-менее удобные места – вдвое и втрое дороже.

«Когда-то люди брали билеты на галерку за минимальные деньги ради того, чтобы увидеть любимых артистов, рукоплескать им. Сейчас такой возможности нет и это очень большая проблема для искусства. Если там по 60 тысяч билеты на балет «Щелкунчик», то за три таких билета можно купить два билета и улететь на Мальдивы туда и обратно. Я предпочту второе, – резюмировала балерина.

Ранее балерина Анастасия Волочкова предложила певице Алле Пугачевой вернуться в Россию.