Волочкова возмущена ценами на билеты в Большой театр
Анастасия Волочкова назвала беспределом цены на билеты в Большой театр.
«Хочу призвать к совести руководство театра. То, что сейчас происходит в Большом театре с ценами называется – беспредел. В погоне за деньгами, руководство театра просто отбивает зрителя, – заявила заслуженная артистка России.
Как узнал «Московский Комсомолец», сейчас стоимость входа в Большой театр составляет не менее 15 тысяч рублей. Билеты же на более-менее удобные места – вдвое и втрое дороже.
«Когда-то люди брали билеты на галерку за минимальные деньги ради того, чтобы увидеть любимых артистов, рукоплескать им. Сейчас такой возможности нет и это очень большая проблема для искусства. Если там по 60 тысяч билеты на балет «Щелкунчик», то за три таких билета можно купить два билета и улететь на Мальдивы туда и обратно. Я предпочту второе, – резюмировала балерина.
Ранее балерина Анастасия Волочкова предложила певице Алле Пугачевой вернуться в Россию.
«Алла Борисовна, возвращайтесь. На родине вам комфортнее. Вас в России любят больше, чем на Западе», - написала Волочкова