Поведение солиста «Дискотеки Авария» на концерте удивило зрителей

Группа «Дискотека Авария» была приглашена в Екатеринбург, чтобы принять участие в концерте в честь Дня строителя.

Тысячи горожан пришли на выступление легендарного коллектива. И были неприятно удивлены поведением солиста Алексея Серова, который за концертный час успел устроить настоящий перформанс.

К примеру, он сломал гитару о сцену и едва не загорелся от фаера.

Серов также успел поскакать по сцене с девушкой на плечах и даже подраться, пишет «Комсомольская Правда».

«Серов почти было побил другого участника группы, а затем принялся лежать у него на спине и пободал его. Во избежание неприятных вопросов артист со сцены заявил, что ничего не употреблял».

Кстати, солист группы «Дискотека Авария» Алексей Серов — многодетный отец. От разных браков он воспитывает двоих сыновей и дочь.