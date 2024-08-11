«Я весел, как всегда»: Кушанашвили вышел на связь из онкоцентра

54-летний Отар Кушанашвили, у которого диагностировали рак кишечника, после операции продолжает лечение. Отар Шалвович вышел на связь с поклонниками из онкоцентра. Настрой у телеведущего оптимистичный, сообщает Экспресс Газета.

«Приехали в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина. Здесь фонтанчики даже есть. Люди приходят, чтобы проветриться и встретиться с родными. Я хвастаюсь тем, что меня даже химиотерапия не берет. Следующий сеанс через две недели», — сказал он.

Кушанашвили сказал, что очень надеется, что сможет вернуться к прежней жизни. По его словам, врачи удивляются его жизнестойкости.

«Я весел, как всегда. Им непонятно, откуда во мне столько жизнелюбия. А я просто думаю о хорошем», — отметил Отар.

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили, у которого обнаружили рак, вернулся к работе после начала прохождения химиотерапии. Отмечается, что Кушанашвили работает над новым выпуском своего YouTube-шоу «Каково?!».