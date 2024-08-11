Уехавший из России Меладзе начал зарабатывать в Крыму

У Константина Меладзе есть особняк в Гурзуфе. Продать ее продюсер «ВИА Гры» пытался целый год. Сейчас недвижимость выставлена на продажу за 387 млн рублей.

Но, поскольку покупатель пока не находится, музыкант начал сдавать свою виллу посуточно.

Как пишет «Московский Комсомолец», снять апартаменты можно за сумму от 60 до 110 тысяч рублей в сутки. Месячная аренда обойдется в 2 миллиона рублей. В цену включены услуги горничной, хозяйственника и садовника. К услугам отдыхающих спортзал, бассейн и хаммам, пруд с рыбками и зона барбекю. При желании можно минут за 15 дойти и до пляжа.

Музыкальный критик Сергей Соседов недавно заявил в беседе с журналистами, что о братьях Меладзе необходимо забыть. По его мнению, время Валерия и Константина навсегда ушло.