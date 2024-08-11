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Константин Меладзе сдает в аренду не нашедшую покупателя виллу в Крыму

У Константина Меладзе есть особняк в Гурзуфе. Продать ее продюсер «ВИА Гры» пытался целый год. Сейчас недвижимость выставлена на продажу за 387 млн рублей.

Уехавший из России Меладзе начал зарабатывать в Крыму
© РИА Новости

Но, поскольку покупатель пока не находится, музыкант начал сдавать свою виллу посуточно.

Как пишет «Московский Комсомолец», снять апартаменты можно за сумму от 60 до 110 тысяч рублей в сутки. Месячная аренда обойдется в 2 миллиона рублей. В цену включены услуги горничной, хозяйственника и садовника. К услугам отдыхающих спортзал, бассейн и хаммам, пруд с рыбками и зона барбекю. При желании можно минут за 15 дойти и до пляжа.

Музыкальный критик Сергей Соседов недавно заявил в беседе с журналистами, что о братьях Меладзе необходимо забыть. По его мнению, время Валерия и Константина навсегда ушло.

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