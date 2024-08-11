В сети обсуждают новый роман Чернышева

Брак Петра Чернышева и Анастасии Заворотнюк всегда интересовал публику. Красивая история любви как из книги. По словам Заворотнюк, когда она увидела Чернышева, ее словно током ударило. Она сразу поняла, что это тот самый. Мужчина всей ее жизни. И, как оказалось, эти чувства были взаимными.

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Через полгода отношений фигурист предложил Заворотнюк выйти за него замуж. Их семейная идиллия была разрушена страшной новостью. У Анастасии Заворотнюк обнаружили опухоль мозга. Лечение оказалось очень трудным, и на протяжении 5 лет актриса сражалась с этим смертельным недугом. Ее близкие тщательно защищали ее личную жизнь и скрывали Заворотнюк от публики. В этом году Анастасия Заворотнюк скончалась, и ее похоронили на Троекуровском кладбище.

После похорон актрисы в сети стали появляться слухи о новом романе Петра Чернышева. Кто стал источником этих слухов, неизвестно. Почти никто из поклонников Заворотнюк в это не поверил, но как оказалось нашлись те, кто принял это за правду и в сети стали обсуждать эту тему.