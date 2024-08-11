Депутат ответил Галкину* на выпад в адрес российских звезд после ЧП в Курске

Комик Максим Галкин*, который раскритиковал российских артистов за молчание после вторжения ВСУ в Курскую область, просто пытается переключить внимание на других. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.

«Тот случай, когда, как говорится, начните с себя, уважаемый Максим Галкин*. А вы чем помогли? И Олег Газманов, и Григорий Лепс помогают людям, поддерживают бойцов СВО», – ответил Толмачев Галкину*.

Депутат Госдумы прокомментировал высказывание пародиста относительно молчания российских артистов в социальных сетях. Он отметил, что «не в нашем характере и не в характере названных им артистов» устраивать «причитания и истерики».

Поддержка Газманова и Лепса заключается в сдержанной реакции на трагедию и проявленном сочувствии к согражданам. А высказывания самого Галкина* являются попыткой «отвлечь внимание от собственной публичной позиции», передает слова Толмачева news.ru.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Галкин* в своцсетях набросился с обвинениями на Лепса, Газманова и артистку Надежду Бабкину. Пародист обвинил их в молчании вокруг ситуации в Курской области и отметил, что в своих соцсетях исполнители даже не затрагивают этой животрепещущей темы.

*ПРИЗНАН ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.