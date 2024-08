Названы величайшие обложки музыкальных альбомов всех времен

Обложки альбомов групп Queen, Pink Floyd и Beatles можно включить в список культовых, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Речь идет о релизах The Mircale и Innuendo, The Wall, Wish You Were Here, The Dark Side of the Moon и Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Последняя обложка альбома Beatles 1967 года спровоцировала много пародий. Также музкритик не обошел стороной и обложку альбома Nevermind группы Nirvana.

Однозначно, в список культовых обложек должен войти альбом Nevermind группы Nirvana. Вдохновившись документальным фильмом о родах в воде, Курт Кобейн и Дэйв Гроп решили отразить это на обложке. Нашли младенца, и он стал популярным в дальнейшем, сделал себе карьеру, не желая того, удачно прошел своеобразный кастинг, давал интервью, хотел встретиться с оставшимися музыкантами группы, — поделился критик.

Бабичев вспомнил о легенде поп-арта Энди Уорхоле, который сделал обложку дебютного альбома The Velvet Underground — The Velvet Underground & Nico 1968 года в виде желтого банана. Критик отметил, что это был вызов и провокация.

Обложка Sticky Fingers (1971) — альбом The Rolling Stones, где мы видим нечто между ног мужчины в возбужденном состоянии в джинсах. Тоже придумано Энди Уорхолом. Скандальный автор, что сказать, — добавил Бабичев.

Другой культовой обложкой критик обозначил альбом Abbey road группы The Beatles. Говоря об обложке Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band Бабичев заявил, что это была одна большая викторина. Каждый, кто записывал пластинку должен был угадать, кто изображен на обложке. В список культовых также вошли обложки Highway to Hell группы AC\DC, The Eminem Show рэпера Eminem, а также Mutter группы Rammstein.

Ранее Бабичев назвал легендарный альбом Rammstein, который обязателен к прослушиванию. Группа отпраздновала 30-летие в январе 2024 года. Музыкальный критик в этой связи заявил, что альбом Mutter практически целиком состоит из хитов.