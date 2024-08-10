Пугачева почтила память отца Собчак

Анатолий Собчак, первый мэр Санкт-Петербурга, 10 августа мог бы отметить очередной день рождения. Ксения в микроблоге выложила архивный снимок отца и подписала:

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«Сегодня день рождения моего папы».

Дочь покойного политика поддержали многие российские звезды, пишет Экспресс Газета.

Светлая память», — написала Дарья Повереннова. «С днем рождения великого человека», — обратился к Собчак-младшей Филипп Киркоров.

Не оставила эту дату без внимания и Алла Пугачева. Примадонна, которая в последнее время крайне редко появляется в социальных сетях, дала понять, что она очень уважала Анатолия Александровича.

«Не забуду никогда», — написала Алла Борисовна.

Ранее Ксения Собчак рассказала, что еще ни у одного стилиста не получалось работать с образом Аллы Пугачевой.