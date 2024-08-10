Пугачева почтила память отца Собчак
Анатолий Собчак, первый мэр Санкт-Петербурга, 10 августа мог бы отметить очередной день рождения. Ксения в микроблоге выложила архивный снимок отца и подписала:
«Сегодня день рождения моего папы».
Дочь покойного политика поддержали многие российские звезды, пишет Экспресс Газета.
Светлая память», — написала Дарья Повереннова. «С днем рождения великого человека», — обратился к Собчак-младшей Филипп Киркоров.
Не оставила эту дату без внимания и Алла Пугачева. Примадонна, которая в последнее время крайне редко появляется в социальных сетях, дала понять, что она очень уважала Анатолия Александровича.
«Не забуду никогда», — написала Алла Борисовна.
Ранее Ксения Собчак рассказала, что еще ни у одного стилиста не получалось работать с образом Аллы Пугачевой.
«Если бы я была стилистом, меня бы очень вдохновило Аллу Борисовну застилизовать. Это ни у кого не получалось. У нее была только одна классная съемка в Vogue, когда ей по-другому сделали волосы, стиль. А так она прям мегаличность, но мне кажется, есть очень много вещей, которые ей бы пошли, если бы она была готова на эксперимент», — заявила журналистка.