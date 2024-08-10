Ивлеева обнародовала свой секрет поддержания идеальной формы

Анастасия Ивлеева в свое время похудела на 14 килограммов ради главной роли в фильме «Мальвина». И стой поры вес не набирает. Подписчиков интересует, каким образом ей удается держать себя в такой идеальной форме.

Блогер в микроблоге раскрыла секрет сохранения стройности. Он достаточно прост. Настя «старается делать ужин облегченным и много двигаться». При этом она не пропускает тренировок в спортивных залах. И, конечно, следит за питанием, максимально ориентируясь на здоровую пищу, - информирует портал passion.ru.

Также она ежедневно встает на весы – таким образом нельзя пропустить даже незначительную прибавку в весе.

Блогер Анастасия Ивлеева полностью погасила свой долг перед Федеральной налоговой службой России. Об этом свидетельствует информация из базы данных Федеральной налоговой службы.