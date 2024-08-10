Билан спас бездомного котенка

Дима Билан подобрал бездомного котенка, чем, безусловно, спас жизнь животному. На своей страничке в социальной сети певец написал, что обнаружил малыша недалеко от своего дома, забрал с улицы и накормил. Об этом пишет gazeta.ru.

«Прибился ночью. Теперь наесться не может», — сообщил музыкант.

У Билана уже живет кот по кличке Шахтер. Животному 10 лет и, по словам Димы, играть с резвым котенком ему уже тяжело. Поэтому Дима хочет пристроить найденыша, которого назвал Фунтиком, в добрые руки.

Ранее Дима Билан рассказал, чего больше всего боится в жизни. 42-летний артист признался, что ему пришлось работать со своими страхами ради популярности. Он долгое время не мог начать вести светскую жизнь из-за боязни толпы.

Артисту было некомфортно находиться в большом скоплении людей. Билану приходилось создавать условия и встречаться лицом к лицу со своими фобиями, чтобы их преодолеть.