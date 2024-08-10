На фоне ситуации в Курской области коллеги вспомнили историю с Пугачевой

Алла Пугачева не стала комментировать атаку ВСУ на Курскую область. Как пишет «Московский Комсомолец», ее бывшие коллеги неприятно удивлены, однако понимают, почему Примадонна отмалчивается. Очень вероятно, что она опасается, что в таком случае окажется в Европе «не ко двору».

На фоне этого знакомые звезды вспомнили, что когда-то в Курске ее обворовали. Пугачева за все годы творческой деятельности выступила в Курске только один раз. И несмотря на наличие охраны, у нее стащили личные вещи.

«Алла Борисовна стала жертвой вора. В Курске у нее после концерта украли дорогущую пудру и головную повязку. Для нее и всех сопровождающих это было шоком», - рассказала Анна Калашникова.

Тогда Пугачева так переволновалась, что пришлось вызывать скорую помощь из-за подскочившего давления.

Похитителя быстро обнаружили. Им оказался студент одного из курских вузов.

«Я большой фанат Аллы Борисовны– Всю жизнь мечтал, чтобы у меня было что-то от нее», - объяснил тогда он.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему певица Алла Пугачева никак не отреагировала на атаку украинской армии на Курскую область, несмотря на многочисленные просьбы поклонников Примадонны. По словам бизнесмена, артистка всегда ставила себя на первое место, а жизни других ее никогда особо не интересовали.

Пригожин также призвал преданных почитателей и дотошных журналистов меньше думать о Пугачевой, поскольку ее мнение в России больше не имеет никакого веса.