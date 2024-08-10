Билеты на концерты Алсу пользуются ажиотажным спросом

Алсу захлестнула волна супер-популярности. Уже намечен ее дополнительный сольный концерт, поскольку билеты на первый буквально расхватали.

История с разводом певицы привлекла внимание публики. Также во время брака с бизнесменом Яном Абрамовым Алсу основное время посвящала воспитанию детей выступала редко, (как правило, в сборных концертах, на фестивалях и ТВ), правда, новые песни выпускала, пишет «Комсомольская правда».

Сейчас звезда возвращается на сцену. 16 октября в Московском Доме музыки состоится первый за долгое время сольный концерт: премьера программы из хитов и последних композиций с симфоническим оркестром.

Билеты уже почти все разобрали.

В свое время Алсу была очень популярна. В 16 лет она уже выступала на «Евровидении» и даже заняла там второе место. Перед ней были открыты все двери, но после брака с Абрамовым все изменилось.