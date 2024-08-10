Рэпер FEDUK рассказал о грядущей премьере мини-альбома «Принцесса и робот»
Рэп-музыкант Федор Инсаров, выступающий под псевдонимом FEDUK, анонсировал премьеру мини-альбома «Принцесса и робот». Точной даты выхода артист пока не назвал, но предположил, что это случится в середине осени.
Музыкант отметил, что «Принцесса и робот» — это рабочее название, которое еще может измениться. В мини-альбом войдут танцевальные треки, которые сам FEDUK считает «прикольными».
В интервью ТНТ Music артист признался, что записывал песни в загородной студии своего товарища, имени которого не назвал. По его словам, всего на работу ушло два дня.
Ранее в этом году FEDUK выпустил совместную песню с инди-рок-группой «Сироткин».
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