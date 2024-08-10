Клава Кока похвасталась результатом работы над собой

Клава Кока (настоящее имя - Клавдия Высокова) активно худеет. В личном микроблоге певица выложила фотографию, на которой она взвешивается. Клава сообщила, что довольна результатами работы над собой, но останавливаться на достигнутом не намерена, информируют news.ru.

© РИА Новости

«Горжусь собой. Последний раз такой вес был в 11-м классе», — написала она.

Клава продемонстрировала, что сейчас весит 52 килограмма.

Певица состоит в отношениях с блогером и моделью Александром Повериным. Они познакомились в шоу «Сердце Клавы». В этом проекте звезда искала свою любовь, а мужчины со всей России пытались завоевать ее сердце. В итоге она выбрала блогера.