Клава Кока похвасталась результатом работы над собой
Клава Кока (настоящее имя - Клавдия Высокова) активно худеет. В личном микроблоге певица выложила фотографию, на которой она взвешивается. Клава сообщила, что довольна результатами работы над собой, но останавливаться на достигнутом не намерена, информируют news.ru.
«Горжусь собой. Последний раз такой вес был в 11-м классе», — написала она.
Клава продемонстрировала, что сейчас весит 52 килограмма.
Певица состоит в отношениях с блогером и моделью Александром Повериным. Они познакомились в шоу «Сердце Клавы». В этом проекте звезда искала свою любовь, а мужчины со всей России пытались завоевать ее сердце. В итоге она выбрала блогера.