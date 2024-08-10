André 3000 признался, что его немного расстраивает биф Кендрика Ламара и Дрейка

Американский рэпер André 3000, известный как участник OutKast, заявил, что его «немного расстроил» словесный конфликт Кендрика Ламара и Дрейка. Артист отметил, что ему нравится музыка обоих исполнителей.

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В ранних баттлах встречались обыкновенные дети, рэповавшие друг против друга в парках. Сейчас это не просто люди. У каждого из них — по сто человек в подчинении. Если тебе нечего терять, тогда полный вперед. Но когда ты уже успешен, я не уверен, что оно того стоит. André 3000 рэпер

Тем не менее André 3000 оценил, что Кендрик упомянул его в треке Like That. Музыкант пошутил, что «будучи 49-летним рэпером», он готов радоваться даже таким мелочам. Слова исполнителя цитирует Complex.

Ранее Звук Медиа публиковал подробную статью, в которой поэтапно написано, что послужило причиной конфликта и как он развивался.