Ярослав Дронов, известный публике как Shaman, сделал крупное пожертвование Российскому Красному кресту в помощь жителям Курской области. Заслуженный артист России сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Только что я перевёл 1 000 000 рублей "Российскому Красному кресту", играющему важнейшую роль в оказании помощи жителям региона. Важен каждый рубль, каждая фраза — куряне должны чувствовать: все наши мысли и молитвы сейчас с вами», - написал он.

Как информирует РИА Новости, множество россиян уже помогают пострадавшим согражданам. Организован сбор гуманитарной помощи, люди размещают у себя вынужденных переселенцев.

Звезды отечественного шоу-бизнеса также не остаются в стороне. В частности, одними из первых пришли на помощь Дима Билан и Евгений Плющенко.