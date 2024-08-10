Диетолог разрешила Бузовой ночные перекусы

В последнее время Ольга Бузова сильно прибавила в весе. При этом она по-прежнему регулярно занимается спортом, ведет активный образ жизни и почти все время находится в движении, летая по концертам и репетициям.

Иногда время на то, чтобы поесть у нее появляется только ночью, пишет teleprogramma. Недавно поющая телеведущая в микроблоге показала, как ужинает ночью.

«Знаю, что поздно, но безумно голодная. Салат из зелени с авокадо. Кто тут тоже любитель на ночь перекусить?» — написала Бузова.

Подписчики тут же высмеяли звезду, отметив, что их-за ночного питания она и не худеет. Наталья Лазуренко, врач-диетолог, заступилась за Ольгу, объяснив, что не все так просто.

«Если вам захотелось перекусить перед сном после плотного ужина, то, вероятно, эта еда вашему организму не нужна. У Бузовой же жесткий график, репетиции, выступления. За рабочий день она сжигает достаточно калорий, чтобы ужинать поздно без вреда для фигуры», - сказала она.

В мае Ольга Бузова ответила на слухи о пластике и раскрыла свой вес. Тогда певица заявила, что никогда прежде не прибегала к пластическим операциям.