Билан и Плющенко сделали пожертвования в Курский филиал Красного креста

Многим жителям из Курской области пришлось срочно покидать свои дома и эвакуироваться. Пострадавшим сопереживают миллионы россиян, многие переводят деньги в фонд помощи оставшимся без жилья, пишет издание womanhit.ru.

В частности, одними из первых пришли на помощь Дима Билан и Евгений Плющенко.

«Я с вами! Власти делают все, что в их силах, для того чтобы помочь пострадавшим, но это наша общая беда, мимо которой лично я пройти не могу. Куряне, держитесь! Все будет хорошо! Своих не бросаем!» — написал Билан в социальной сети.

Евгений Плющенко призвал всех не оставаться равнодушными и принять участие в судьбе сограждан.

«Вся страна протягивает руку помощи курянам, в регион едут медики, спасатели и просто волонтеры. Никто не может остаться в стороне. И я не останусь: решил направить помощь в Курский филиал Красного креста. Призываю вас последовать моему примеру», — сообщил он в микроблоге.

Более 300 семей обратились за помощью к местному отделению Российского Красного Креста после попытки вторжения соединений ВСУ на территорию Курской области. Об этом «Парламентской газете» ранее сообщил председатель отделения Алексей Гапонов.