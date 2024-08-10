Успенская ищет суррогатную мать «с безукоризненной генетикой»

Успенская в интервью Галич сообщила, что ищет суррогатную мать для своего будущего ребенка.

Ранее Успенская говорила, что хочет сделать ЭКО и ищет донора яйцеклетки.

«Требования: 1. Красота. 2. Ум. 3. Талант. 4. Здоровье. 5. Доброта. 6. Честность», — писала она в соцсетях.

Сейчас певица ведет речь именно о суррогатной матери. По словам Успенской, она не замораживала яйцеклетки. Брать малыша из детского дома королева отечественного шансона не планирует, потому что считает это рискованным, рассказывает gazeta.ru.

«Я хотела ребенка, мальчика, думала о человеке с безукоризненной генетикой и женщине здоровой. Может быть, это будет близкая подруга, которая ради меня это сделает», — Любовь Залмановна.

У Успенской есть 34-летняя дочь Татьяна от брака с предпринимателем Александром Плаксиным.

8 июня стало известно, что Успенская подала иск в суд на Киркорова из-за слов артиста о «попрошайке». К иску была приложена филологическая экспертиза, в которой указано, что Филипп Киркоров своими высказываниями пытался унизить и опорочить честь Успенской. Певица требовала от артиста 10 млн рублей моральной компенсации.