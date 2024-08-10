Певица Elvira T заявила, что поклонники всегда ждут от нее только грустные песни
Эльвира Тугушева, известная как поп-певица Elvira T, объяснила, почему выпускает так много грустных песен. Артистка уверена, что именно этого от нее ждет публика, так как ее веселые хиты «не пользуются популярностью».
Артистка также отметила, что не выбирала жанр осознанно. Это произошло само по себе, когда Elvira T начала писать тексты в подростковом возрасте. В лирике тех времен присутствовал юношеский максимализм, и это сказалось «на общем настроении ее творчества». Об этом артистка рассказала в интервью Пятому каналу.
В прошлом году Эльвира дала первый акустический концерт. О том, как событие готовилось, исполнительница рассказала в интервью Звук медиа.
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