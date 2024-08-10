Певица Elvira T заявила, что поклонники всегда ждут от нее только грустные песни

Эльвира Тугушева, известная как поп-певица Elvira T, объяснила, почему выпускает так много грустных песен. Артистка уверена, что именно этого от нее ждет публика, так как ее веселые хиты «не пользуются популярностью».

© Звук

Артистка также отметила, что не выбирала жанр осознанно. Это произошло само по себе, когда Elvira T начала писать тексты в подростковом возрасте. В лирике тех времен присутствовал юношеский максимализм, и это сказалось «на общем настроении ее творчества». Об этом артистка рассказала в интервью Пятому каналу.

В прошлом году Эльвира дала первый акустический концерт. О том, как событие готовилось, исполнительница рассказала в интервью Звук медиа.